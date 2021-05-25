Французским инфлюенсерам предложили очернить вакцину Pfizer

Сразу несколько французских инфлюенсеров, с полуторамиллионной аудиторией подписчиков в YouTube, заявили в понедельник о том, что их приглашали принять участие в кампании по очернению вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech.

Юморист Сами Уладитто, выступающий в Instagram под псевдонимом "И его называют врачом", а также интерн и популяризатор науки Лео Грассе рассказали, что с ними связалось малоизвестное коммуникационное агентство, которое за определённую плату предложило им выступать с резкими критическими высказываниями в отношении американо-немецкого препарата.

Как пояснил Лео Грассе, "агентство пожелало остаться неназванным", предложило "колоссальный бюджет" и просило при публикации компрометирующих вакцину Pfizer/BioNTech видео и постов в соцсетях "скрывать, что речь идёт о спонсорских материалах".

Более того, поиски самого агентства, якобы расположенного в Лондоне, ничего не дали. Здесь, как выяснил Грассе, находится "центр лазерной коррекции". Профили "сотрудников" в LinkedIn, по его словам, были "липовыми". Многие из них "работали в России".

Руководство компании Pfizer, с которым связались журналисты агентства Франс-Пресс, не захотело комментировать происходящее. Министр здравоохранения Франции заявил, что подобные методы антипрививочников "опасны и безответственны". Сам врач, Оливье Веран признал, что тоже получал подобные предложения. Он уточнил, что не знает, откуда именно "растут ноги" таинственного агентства: "Французы в большинстве своём намерены привиться, - добавил министр здравоохранения. - Поползновения такого рода, попытки отвратить их от вакцинации с помощью очернительской кампании, не сработают".

Пользователи соцсетей с понедельника проявляют чудеса воображения и завидный юмор, высмеивая горе-коммуникацию. Так, @LouisWitter сообщает, что после привики вакциной Pfizer в субботу к его предплечью "липнут металлические предметы, которые притягивает установленный там магнит".