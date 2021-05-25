Саммит ЕС: пандемия и климат

Главы государств и правительств Евросоюза договорились в Брюсселе восстановить к лету между своими странами свободу передвижения, ограниченную из-за пандемии. Все 27 руководителей поддержали введение так называемых "цифровых ковидных сертификатов", которые будут удостоверять отсутствие у взрослого путешественника коронавируса. Председатель Еврокомиссии сообщила, что изучается целесообразность вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 15 лет:

«Насколько я понимаю науку, до сих пор результаты очень многообещающие, - сказала Урсула фон дер Ляйен. Думаю, что основываясь на свидетельствах, эксперты проведут обсуждение, и тогда можно будет принимать решение".

Многие лидеры подтвердили планы сократить выборы в атмосферу углекислого газа на 55 % к 2030 году. Это будет трудно достичь Польше, которая зависит от добычи и сжигания угля. Таким странам Еврокомиссия предлагает больше стимулов и помощи:

"Идея в том, чтобы дополнить эти национальные планы введением отдельных собственных систем торговли квотами на выбросы в очень малом масштабе на начальном этапе, сразу в сочетании с четкой структурой социальной компенсации, - сказала немка. - Для нас ясно, что страны с меньшими доходами не могут нести одинаковое с другими бремя. Основное бремя должны нести те, у кого сильное производство, развитая индустрия и высокие доходы".