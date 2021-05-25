ЕС "закрыл" небо и для Беларуси, и для авиакомпаний республики

Лидеры государств и правительств Евросоюза приняли решение закрыть небо для белорусских авиакомпаний, а также запретить им осуществлять посадки в аэропортах, расположенных на территории сообщества.

Европейским авиаперевозчикам было рекомендовано не использовать воздушное пространство Беларуси для транзита.

Такова была согласованная реакция на инцидент в аэропорту Минска, когда лайнер Ryanair под надуманным предлогом фактически заставили совершить незапланированную посадку.

На борту самолета, летевшего по маршруту Афины-Вильнюс, находился оппозиционер Роман Протасевич, которого взяли под стражу в терминале аэропорта.

Вместе с ним была его подруга, гражданка России Софья Сапега, ее также задержали и отправили в СИЗО.

Еще до саммита ряд стран назвали происшедшее "актом государственного воздушного пиратства".

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии: "Это нападение на демократию, это наступление на свободу слова и это атака на общеевропейский суверенитет. Это возмутительное поведение не может остаться без ответа, Евросовет принял решение о введении новых дополнительных санкций в отношении физических лиц, которые были причастны к угону, ограничительные меры, которые будут введены, коснуться и компаний, а также субъектов белорусской экономики".

Роман Протасевич, начавший карьеру в журналистике с должности фотокорреспондента одного из изданий в Минске, затем стал главным редактором телеграмм-канала НЕХТА.

НЕХТА была внесена властями страны в список экстремистских медиа.

На видео, которое было распространено официальными телеканалами, имеется признание Протасевича в якобы организации массовых беспорядков в столице Беларуси, но как именно это признание было получено, не сообщается.

Самолет авиакомпании Ryanair приземлился в аэропорту Минска в воскресенье во второй половине дня после сообщения о наличии взрывного устройстве на борту. Для сопровождения лайнера в воздушную гавань в небо был поднят МиГ-29.

Информация о минировании не подтвердилась.

Поддежку принятым в Брюсселе решениям выразили и в Вашингтоне.

В Белом доме заявили, что президент Байден уже поручил соответствующим ведомствам своей администрации выработать надлежащие меры по привлечению к ответственности тех, кто причастен как к инциденту с самолетом, так и к задержанию журналиста Романа Протасевича.

Расследование случившегося было накануне открыто и прокуратурой Польши.