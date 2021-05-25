Расовые и этнические меньшинства в Европе страдают от предвзятого отношения со стороны полиции, их представителей чаще останавливают на улице для обыска, чем других. К такому выводу пришло Агентство Евросоюза по основным правам со штаб-квартирой в Вене. Оно приурочило своё исследование к первой годовщине гибели от рук полицейского в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. После этого инцидента по обе стороны Атлантики прошли многотысячные акции протеста.

В составлении доклада участвовал финский эксперт Сами Невала:

"В этом коротком докладе мы впервые сравнили то, как полиция обращается населением в целом, с одной стороны, и с ммигрантами и этническими меньшинствами, с другой. Мы нашли примечательные различия в опыте тех и других, когда их останавливали полицейские. Мы считаем, что этот опыт может повлиять на доверие людей к полиции".

В докладе говорится: «Бывает множество ситуаций, когда останавливать людей законно, - например, при расследовании преступления или при управлении дорожным движением».

Но незаконным является так называемое "дискриминационное профилирование", когда полиция останавливает кого-то только потому, что это лицо принадлежит к определенной расовой или этнической группе.

Своим докладом Агентство пытается привлечь внимание к этим вопросам политиков и поддержать инициативы правозащитников, которые призывают обучать полицейских подобающему поведению. Гражданский активист Юсеф Кобо, утверждает, что власти Брюсселя, где он живёт, игнорируют эту проблему:

"Когда со стороны видишь полицейских, которые охраняют порядок и спокойствие наших граждан, то не думаешь, что между ними могут возникнуть трения. Но напряженность в наших общинах существует десятилетиями. Об этом мне рассказывали мои отец и дядя, они многое из этого пережили. Очень странно видеть, что это всё ещё продолжается. То и дело слышишь истории о том, как человека наугад выхватывают из толпы, заставляют предъявлять удостоверение личности — и всё это безо всякой причины. Людей снова и снова останавливают одни и те же полицейские. Эта напряжённость, эти трения довольно часто встречается в определенных общинах, определенных райнах. По-моему, серьёзная проблема заключается в том, что недостаточно много официальных лиц и общественников хотят над этим работать. Политики отводят от этого глаза".

Юсеф Кобо работает с местными жителями в неблагополучных районах. Он помогает им бороться за справедливость и обрести более достояную жизнь. Этот социальный предприниматель считает, что европейские политики не усвоили как следует уроки протестов в Америке под лозунгом «жизни чёрных важны». А значит, системный расизм будет существовать и дальше. Для его искоренения не хватает денег и политической воли.