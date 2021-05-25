Никос Анастасиадис: "В Женеве отодвинули решение кипрской проблемы"

Почти через месяц после неформальной пятисторонней встречи в Женеве по кипрскому вопросу и в контексте повышенного внимания к отношениям ЕС и Турции наш журналист встретилась в Брюсселе с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом. Разговор состоялся в преддверии саммита ЕС.

Euronews : "Начнем разговор с недавней неформальной встречи "пять плюс один" в Женеве, она была посвящена кипрскому вопросу. Мы увидели, что на этот раз конфликтующие стороны диаметрально разошлись, наметился разрыв позиций, который можно охарактеризовать как непреодолимый. Напомним: вы настаиваете на двухзональной двухобщинной федерации на острове, а турки-киприоты предложили создать там два государства, то есть разделить остров. По-вашему, эту разницу позиций можно преодолеть или же точнее говорить о полном расколе?"

Никос Анастасиадис : "Мы не привезли на переговоры ничего такого, что уже не было бы закреплено ООН. Мы говорили о путях сближения, намеченных на прошлых встречах, дали конкретнуюинформацию - о защите прав турок-киприотов, об общих гарантияхсоблюдения прав человека...

Но как мы можем принять аргументы, подрывающие основы любого федеративного государства? Мы со своей стороны пошли на уступки в интересах турецкой общины. И получили в ответ новое предложение, согласно которому нам следует теперь ориентироваться не на двухзональную, двухобщинную федерацию с равными политическими правами, как это определено в резолюциях ООН, а на идею существования двух отдельных государств на острове! Но этот вариант совершено немыслим, в том числе и для международного сообщества, поскольку противоречит всем без исключения резолюциям ООН по кипрскому вопросу, противоречит позиции Европейского Союза".

Euronews: "Вы все же поехали в Женеву, где господин Эрсин Татар, лидер турок-киприотов, впервые официально внес предложение о двух государствах. Вы разочарованы позицией генсека ООН, допустившего такую ситуацию? Получается, греков-киприотов как бы отодвигают?"

Никос Анастасиадис: "Отодвигают не только греков-киприотов, нет, отложено решение кипрского вопроса в целом! Я уверен, что генсек ООН не рискнет созывать еще одну пятистороннюю встречу, пусть и неформальную, пока не увидит, что намечено хоть какое-то сближение позиций.

Пока Эрдоган, Турция настаивают на том, чтобы начинать любые переговоры по кипрской проблеме с признания суверенного государства турков-киприотов, далеко мы не уйдем, как вы понимаете.

К тому же это не входит в мандат генсека ООН, он не может созывать подобныеконференции, имея на руках предложения, сделанные в Женеве и подхваченные турецкимиофициальнымилицами. Мне хочетсяверить, что в ООН оценят всю совокупностьфактов прежде чем приниматьрешения о созыве еще одной встречи".

Euronews: "Вы заметили изменения в позиции британцев по кипрской проблеме после "брексита?"

Никос Анастасиадис: "Британцы всегда следуют той политике, которая, как они считают, принесет им пользу. Общеизвестно, что у них есть базы на Кипре, британские базы существуют там со времен договора, в соответствии с которым и была создана Республика Кипр. Поэтому они не могут принять или поддержать решение о двухгосударственном устройстве острова.

Но на встрече они упоминали суверенные права... казалось бы, совершенно невинный термин, но мы знаем, что на деле суверенное право превращается в право на самоопределение и отделение. Мы хотим тесно сотрудничать с британцами, они важны на Кипре, но при условии их движения в нужном направлении, а не подыгрывания неприемлемым амбициям Турции".

Euronews: "Вы бы сказали, что их позиция в Женеве в целом оставалась конструктивной?"

Никос Анастасиадис: "Да, так как они очень четко сказали, что решение о двух государствах немыслимо, неприемлемо".

Euronews: "В июне состоится саммит ЕС, на котором должен обсуждаться вопрос о Турции. Европейский Союз подготовил позитивную повестку дня, она состоит из разных элементов. Европейцы сочли, что тон и поведение Турции в Восточном Средиземноморье в отношении Греции, Республики Кипр улучшились. Вы согласны?"

Никос Анастасиадис: "Того, что турецкие суда приостановили работы по разведке природного газа, прекратив тем самым оспаривать суверенитет Республики Кипр в ее исключительной экономической зоне - недостаточно. Ведь одновременно озвучиваются планы по открытию города-призрака Фамагусты для заселения его турками. Озвучивается идея двух государств! Но по сути они добиваются либо аннексии северной части острова, либо марионеточного государства там. Оно станет де-факто турецкой провинцией, степень его независимости будет регулироваться контролем Анкары".

Euronews: "Означает ли это, что в июне, когда вы вернетесь в Брюссель и в Европейский совет, вы будете блокировать любое решение по активизации позитивной повестки дня, которая может включать модернизацию таможенного союза? Цель, которая, как мы знаем, очень волнует Турцию...."

Никос Анастасиадис: "Позитивная повестка дня принимается, когда есть позитивное поведение. Когда же, напротив, идет постоянное неповиновение, принять вариант, не учитывающий интересы Кипра, стало бы для меня политическим самоубийством. Так что у меня нет выбора".

Euronews: "Вы готовы наложить вето?"

Никос Анастасиадис: "Несомненно!"

Euronews: "Чего вы ожидаете от Европейского Союза?"

Никос Анастасиадис: ""Помимо солидарности на словах, я бы ожидал более активного участия на деле, большей решительности, чтобы Турция поняла: она не сможет больше играть, используя индивидуальные интересы некоторых европейских стран."