Браудер: "Нужно вводить санкции"

Европейские лидеры решили закрыть воздушное пространство и аэропорты Евросоюза для белорусских авиакомпаний. Европейским авиаперевозчикам рекомендовано избегать полетов над этой страной. Теперь Совет ЕС должен принять юридический запрет и расширить санкционный список физических лиц и организаций.

"В такой ситуации дьявол кроется в деталях. Объявленное решение в принципе соответствует тому, что необходимо сделать. Нужно вводить санкции в отношении людей, которые поддерживают режим Лукашенко, и я с этим полностью согласен. Но процесс принятия политических решений в ЕС подразумевает обязательное согласие всех государств-членов по каждому человеку, в отношении которого вводятся санкции, и здесь могут возникнуть проблемы", — комментирует Уильям Браудер, британский финансист и глава движения Global Magnitsky Justice.

Целый ряд европейских авиакомпаний уже отказался от полетов в белорусском воздушном пространстве. При этом белорусские власти заявили, что отказ потенциально может привести к потере авиатрафика на уровне около 5%.

Вместе с тем авиакомпания "Белавиа" уже отменила рейсы в Лондон и Париж до 30 октября.

Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью.