Обуздать наконец пандемию и предотвратить их в будущем - под таким девизом в Женеве открылась 74-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения.

В этом году она проходит в виртуальном формате. Принимающие в ней участие главы государств и правительств заявили о необходимости сделать из ВОЗ действительно влиятельную организацию, способную проводить независимые расследования и обладающую независимым финансированием. Сегодня лишь 16 % бюджета организации обеспечивается обязательными взносами государств-членов.

Возвращаясь к пандемии, глава ВОЗ призвал мировое сообщество сделать всё, чтобы к сентябрю 10 % жителей всех без исключения стран были привиты от коронавируса.

"Эта пандемия была вызвана в высшей степени заразным вирусом, так называемым "white flash", но е`ё в разы усилили разделение, неравенство и историческая неготовность инвестировать в будущее. Поэтому в процессе восстановления и реконструкции мы должны не просто поставить заслон вирусам, мы должны устранить недостатки наших обществ, которые позволяют вспышкам превращаться в эпидемии, а эпидемиям - в пандемии", - заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

В первый день работы Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ подписала соглашение со Швейцарией. В городе Шпиц кантона Берн будет создана лаборатория для хранения патогенов, способных вызвать пандемии, включая коронавирус. С 2022 года BioHub - лаборатория с повышенными мерами безопасности - начнёт обмениваться информацией с партнёрами по всему миру, сообщили эксперты.