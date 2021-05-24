Вакцинация бездомных в Испании

В самом больше приюте для бездомных в Испании началась массовая вакцинация против коронавируса. Центр размещения "Сан-Исидро", предназначенный для 300 человек, расположен в Мадриде. Всего в Испании насчитывается около 30 тысяч бездомных и эту группу населения прививочная кампания пока обходила стороной. Полностью иммунизированы пока менее 20% жителей Испании.

Правительство разработало план, предусматривающий вакцинацию каждого, кто вынужден жить на улице. Многие обитатели центра "Сан-Исидро" проявили желание сделать прививку. В их числе и 67-летняя Анжела Альфонсо. "Я получила прививку и могу сказать, что вздохнула с облегчением, спасибо всем врачам и всем, кто помог это осуществить", — говорит она.

При этом бездомные наименее защищены от коронавируса, так как у них нет свободного доступа к маскам и средствам гигиены. Службы здравоохранения столкнулись с целом рядом проблем, чтобы организовать вакцинацию этой группы населения. Одноразовая прививка компании Johnson & Johnson в значительное мере упростила задачу.

"Это большой прогресс, так как существует большой риск, чтобы мы сне сможем найти людей, чтобы пригласить их на вторую прививку и в случае с бездомными этот риск огромный", — говорит Марибель дель Кастильо, директор приюта "Сан-Исидро".

Свыше 90% людей старше 60 лет получили уже свою первую дозу препарата. Волонтеры и неправительственные организации настаивают, что бездомных нужно включить в группу риска, чтобы ускорить вакцинацию.

Мария Фернандес, вице-президент Испанского общества здоровья семьи, уверена: "Необходимо предоставить бездомным доступ к системе здравоохранения, этот вопрос важен для общественного здоровья, также люди из этой группы населения подвержены более высокой смертности. Но самое главное — это их право".

"Социальные службы Мадрида проводят вакцинацию 1600 обитателей приютов для бездомных, таких как этот, но тем, кто все еще живет на улице, придется подождать еще две недели", — передает из Мадрида корреспондент Euronews Хайме Веласкес.