Чем грозит Минску скандал вокруг рейса Ryanair? | #Куб

Сторонники Лукашенко ликуют, его противники призывают к жёстким мерам, а Москва шокирована реакцией Запада после инцидента с рейсом Ryanair в белорусском небе. Грозит ли этот скандал реальными проблемами для Минска?

Надо ли признать белорусское воздушное пространство небезопасным? Способны ли западные страны оказать более существенное давление на правительство Александра Лукашенко? Делитесь своим мнением и голосуйте на страницах Euronews в VK, Twitter и Facebook. Подписывайтесь на нас в Telegram и YouTube и следите за «Кубом»!