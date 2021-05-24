Срочная новость
This content is not available in your region

Республика Беларусь

Чем грозит Минску скандал вокруг рейса Ryanair? | #Куб

 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Проверка багажа рейса Афины-Вильнюс, перенаправленного в Минск
Проверка багажа рейса Афины-Вильнюс, перенаправленного в Минск   -   Авторское право  Onliner.by via AP
Размер текста Aa Aa

Сторонники Лукашенко ликуют, его противники призывают к жёстким мерам, а Москва шокирована реакцией Запада после инцидента с рейсом Ryanair в белорусском небе. Грозит ли этот скандал реальными проблемами для Минска?

Надо ли признать белорусское воздушное пространство небезопасным? Способны ли западные страны оказать более существенное давление на правительство Александра Лукашенко? Делитесь своим мнением и голосуйте на страницах Euronews в VK, Twitter и Facebook. Подписывайтесь на нас в Telegram и YouTube и следите за «Кубом»!

Видеомонтаж • Андрей Позняков