Глава Ryanair назвал инцидент с Протасевичем "актом спонсируемого государством пиратства"

"Актом спонсируемого государством пиратства" назвал исполнительный директор Ryanair воскресное задержание в Минске белорусского оппозиционера Романа Протасевича. В интервью радиостанции "Ньюсток" Майкл О'Лири уточнил, что на борту совершившего экстренную посадку из-за сообщения о бомбе самолёта находились сотрудники КГБ Беларуси. Они, по его словам, были в числе пяти или шести пассажиров, которые - вместе с сооснователем телеграм-канала Nexta и его подругой - не вышли в пункте назначения рейса в Вильнюсе.

Отвечая в понедельник на вопрос, есть ли новости о Романе Протасевиче после задержания, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила: "Наш юрист пытается связаться с ним, но пока у нас нет информации. Я уверена, что он содержится в ужасных условиях, что его пытали, ведь он слишком много знает"... Накануне сам Протасевич рассказал пассажирам лайнера, что его ждёт смертная казнь в Республике.

Евросоюз и США потребовали немедленного созвать заседание стран-членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО). ЕС рассматривает возможность запрета для белорусских авиакомпаний на посадку самолетов в странах-членах. Литва предложила прекратить членство Республики Беларусь в Интерполе.

"Воздушное пространство Беларуси больше не является ни для кого безопасным, - отерагировала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, - Евросоюз должен предпринять эффективные действия по защите всех граждан, вне зависимости от их национальности, от неадекватных шагов белорусского режима".

Также стало известно, что Генпрокуратура Польши возбудила дело по факту "принуждения самолета Ryanair к приземлению". Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь Государственной прокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский. По его словам, разбирательство будет вестись в направлении "использования обмана и угрозы для захвата контроля над воздушным судном и лишения свободы его пассажиров".

В то же время Великобритания работает с союзниками над координированным ответом на инцидент с Ryanair, включая новые санкции. Глава британского МИД Доминик Рааб призвал привлечь к ответственности президента Белоруссии за инцидент с самолетом.

Своим мнением об инциденте с вынужденной посадкой самолета поделился и МИД России. Мария Захарова считает, что Запад при их аналогичном поведении не должен шокировать инцидент с самолетом Ryanair в Минске.

Действия белорусской стороны в ситуации с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair полностью соответствовали международным правилам, отдельные критические заявления западных стран являются поспешными, прокомментировал происходящее пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

23 мая самолет, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, с бывшим главредом канала НЕХТА Романом Протасевичем был вынужден приземлиться в Минске из-за сообщении о заминировании судна. В ходе проверки информация не подтвердилась. Роман Протасевич был задержан. Перед вылетом Протасевич сообщал, что заметил за собой слежку в аэропорту Афин. С конца 2019 года Протасевич проживает в Польше, где в январе 2020 года подал прошение о предоставлении убежища, ссылаясь на преследование белорусскими властями.