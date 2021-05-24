ЕС: новые санкции против Минска?

В понедельник вечером в Брюсселе начнется встреча глав государств и правительств стран ЕС.

Едва ли не самой важной темой станет обсуждение новых санкций и ужесточение прежних ограничительных мер в отношении официального Минска.

Накануне лайнер Ryanair, на котором летел оппозиционер Роман Протасевич, был вынужден под надуманным предлогом приземлиться в аэропорту столицы Беларуси, где Протасевич был взят под стражу.

В руководстве авиакомпании Ryanair полагают, что на борту самолета были сотрудники службы госбезопасности Беларуси.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал "международного расследования для установления любых фактов нарушения авиационного права".

Из штаб-квартиры ЕС передает журналист Euronews Джек Пэррок: "Повестка дня поменялась на 180 градусов - главной темой дискуссий должна была быть пандемия и ее последствия, теперь же собравшиеся на встречу будут обсуждать происшедшее в аэропорту Минска. Но смогут ли они достичь консенсуса? Еще неделю назад, когда министры иностранных дел стран ЕС обсуждали обострение на Ближнем Востоке, Венгрия отказалась подписать коммюнике, и предположение, что и в данном случае у Виктора Орбана тоже может быть особое мнение, выглядит имеющим основания".