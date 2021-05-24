Польша отказывается выполнять решение суда ЕС и закрывать шахту

Польша не намерена выполнять решение суда ЕС и закрывать угольную шахту "Туров" на границе с Чешской республикой. В пятницу судьи удовлетворили требования Чехии: в Праге утверждают, что из-за работы приграничного предприятия на их территории опасно понижается уровень грунтовых вод. В Варшаве на это заявили, что не станут наносить удар по энергетической безопасности Польши, а требования соседей называют политически мотивированными.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

"Я понимаю политический контекст дискуссии. Я думаю, все, интересующиеся вопросом, знают, что споры подогреваются тем фактом, что в октябре в Чешской республике пройдут выборы. Для нас, тем не менее, это фундаментальный вопрос".

По данным польского руководства, из-за закрытия шахты могли бы потерять работу 5 тысяч человек, ущерб казне составил бы около 3 миллиардов евро, и пришлось бы закрыть ТЭЦ, которая обеспечивает 7% электроэнергии Польши.