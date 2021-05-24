Трагедия в горах на севере Италии

В результате аварии на канатной дороге над Альпами на севере Италии погибли 14 человек. Выжил только 5-летний мальчик из Израиля, с тяжелыми ранениями он находится в госпитале в Турине. Жертвами крушения стали его родители, младший брат и бабушка с дедушкой, все остальные погибшие — жители Италии. Трагедия произошла на горе Моттароне в районе населённого пункта Стреза на берегу озера Маджоре

Спасатель Лука Карика рассказывает: "Местность оказалась очень неровной, поверхность была скользкой. перед нами предстала ужасная картина, мы увидели тела, разбросанные под канатной дорогой, и внутри кабины. Мы сразу же попытались спасти раненых, в живых оставались только двое детей".

О причинах произошедшего пока неизвестно, проводится расследование

Мэр Стрезы Марчелла Северино говорит: "Очевидцы заметили, что кабина фуникулера, которая уже почти добралась до верхней точки, вдруг резко повернулась в сторону озера. Но когда она подъехала к опоре, то, возможно, из-за скорости, упала, когда кабина подъела к опоре, она не удержалась на проводах".

Канатная дорога, ведущая на Моттароне, открылась несколько недель назад после долгого периода карантинных ограничений. Туристы воспользовались солнечным днем, чтобы провести день на природе.

По предварительным данным, из-за обрыва каната почти на подъезде к пункту назначения кабина фуникулера рухнула с 20-метровой высоты.

В министерстве транспорта сообщили, что оборудование было полностью отремонтировано в 2016 году, а еще через год была проведена техническая проверка, а в прошлом году были проверены канаты.