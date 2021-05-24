МАГАТЭ и Иран достигли технической договорённости

МАГАТЭ и Иран согласились продлить до 24 июня временную техническую договорённость о мониторинге на ядерных объектах страны, срок действия которой завершился накануне.

Генеральный директор Международного агентства Рафаэль Гросси уточнил, что сторонам удалось прийти к компромиссу по итогам длительных консультаций с руководителем Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи.

"Это как аварийное устройство, которое мы запустили для того, чтобы продолжать вести мониторинг, - заявил в частности Гросси. - Признавая при этом, что, как вы помните, парламент Исламской Республики принял закон, приостанавливающий ряд прав МАГАТЭ на их ядерных объектах. Поэтому мы должны были найти какой-то выход из сложившейся ситуации".

Со времен подписания Всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе в 2015 году, отношения Тегерана и его западных партнёров не переставали усугубляться. В феврале этого года Иран перекрыл видеодоступ инспекторов МАГАТЭ к своим ядерным объектам, после чего стороны пришли к этой технической договорённости.

В понедельник руководитель Организации по атомной энергии Ирана заявил, что его страна продолжает процесс обогащения урана до уровня 60%. Ранее руководство Ирана заявляло, что решение было принято в ответ на диверсию Израиля на объекте в Натанзе 11 апреля.