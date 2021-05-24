ЕС закроет небо для Беларуси

Страны Евросоюза запретят белорусским авиакомпаниям полеты над своей территорией в ответ на принудительную посадку накануне в Минске самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на финальный проект итогового заявления саммита ЕС, стартовавшего в Брюсселе.

"Ответ будет жёстким, - заявил глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - Это возмутительное поведение, режим Лукашенко должен понять, что случившееся будет иметь серьёзные последствия"...

Помимо того, европейским перевозчикам будет рекомендовано отказаться от полетов над Беларусью. В документе также предлагается закрыть белорусским авиакомпаниям доступ к аэропортам Евросоюза.

"Роман Протасевич должен быть освобождён, как и его подруга Софья Сапега", - заявила в свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель.

В результате принудительной посадки в Минске самолёта Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс, одному из основателей оппозиционного телеграм-канала Nexta может грозить смертная казнь. Республика Беларусь - последняя в Европе страна, применяющая высшую меру наказания.