Ньирагонго: тысячи беженцев от извержения вулкана

Власти Демократической республики Конго и соседней Руанды пытаются наладить быт беженцев, спасавшихся от извержения вулкана Ньирагонго на границе двух стран. Само извержение прекратилось ещё в воскресенье утром, но подземные толчки ещё ощущаются по обе стороны границы.

Не сообщается даже точное число беженцев. Известно лишь, что в Руанде оказались около 7000 конголезцев.

"Среди погибших — моя мать и отец. Мне очень плохо. Нам нужна помощь, пот ому что у нас даже горшка не осталось. Всё буквально в дым ушло. Мы осиротели, и у нас ничего нет".

По официальным данным, число жертв извержения достигло 15 человек. Однако сотни жителей окрестных населённых пунктов числятся пропавшими без вести. Среди них, по данным ЮНИСЕФ, 170 детей. Многие семьи оказались разлучены из-за паники и во время эвакуации.

Ньирагонго — один из самых активных вулканов Африки, а его лава известна очень высокой текучестью, поэтому эвакуацию пришлось проводить в спешке.

Гома, крупнейший город в окрестностях горы, в 15 км от кратера, в этот раз не пострадал. Однако многие его жители тоже бежали. Так, в 2002 году лава залила окраины мегаполиса и местный аэропорт.