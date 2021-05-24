"Мы работаем над тем, чтобы закрыть воздушное пространство Беларуси"

Литва запретила приём у себя самолётов, которые пересекали воздушное пространство Беларуси. Латвийская AirBaltic приняла решение не летать через Беларусь. В Польше и ряде других стран предлагают запретить белорусским перевозчикам вообще летать над территорией Евросоюза — как и европейским над белорусской.

Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы:

"Вместе с партнёрами мы будем работать над тем, чтобы закрыть воздушное пространство Беларуси для международных полётов".

Самолёт ирландской компании Ryanair, на борту которого находился один из основателей телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, был вынужден приземлиться в Минске: его перехватили в нескольких минутах от воздушного пространства Литвы. После посадки Протасевича задержали.

Найджел Гулд-Дэвис, бывший посол Великобритании в РБ:

"Этот инцидент отправляет сразу несколько посланий. Во-первых, они показали, что мнение международного сообщества их больше не интересует. Во-вторых, подспудно вы чувствуете, что не находитесь в безопасности, никто не может быть застрахован от белорусских репрессий".

Несколько европейских рейсов уже отправились в обход Беларуси. В то же время например "Люфтганза" заявила, что продолжит полёты — как и российские компании.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации. Тем более, что представитель МИД Республики Беларусь подчеркнул готовность белорусских властей действовать в этом вопросе транспарентно".

Вместе с Протасевичем была задержана его спутница — гражданка России София Сапега. Российские дипломаты уже запросили у белорусского МИДа обеспечить консульский доступ к ней.