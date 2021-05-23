Принц Уильям: "Шотландия чрезвычайно важна для меня"

Британский принц Уильям выступил в субботу на Генеральной ассамблее Шотландской церкви в Эдинбурге. Его недельный визит проходит непростое время, когда здесь усиливаются позиции сторонников независимости Шотландии. По мнению аналитиков, слова принца Уильяма согласуются с планами правительства убедить шотландцев не поддаваться националистическим настроениям. Он, в частности, заявил:

– Шотландия чрезвычайно важна для меня и всегда будет занимать особое место в моём сердце. Я бываю в Шотландии с детства. Повзрослев, я увидел, как моя бабушка наслаждается каждой минутой, которую проводит здесь, а для моего отца нет ничего приятнее, чем гулять среди этих холмов.

Поездки членов королевской семьи обычно планируются заранее, поэтому визит принца рассматривают как часть кампании по сохранению Шотландии в составе Соединённого Королевства.

Между тем, как заявляет Никола Стерджен, первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии, проведение повторного референдума о независимости неизбежно, и вопрос лишь в сроках. Со своей стороны, британский премьер Борис Джонсон также полон решимости заблокировать проведение референдума.