Компания Virgin Galactic успешно осуществила испытательный полёт своего пилотируемого космолёта Unity серии SpaceShipTwo. Взлёт был осуществлён с аэродрома в американском штате Нью-Мексико. Поднявшись на высоту 16 км с помощью самолёта-носителя, Unity с двумя пилотами на борту отделился от него и, включив двигатели, самостоятельно преодолел высоту 89 км, а затем благополучно приземлился.

Virgin Galactic – частная компания. В дальнейшем, по завершении всех испытаний, она планирует выполнять короткие коммерческие полёты для туристов, желающих увидеть Землю из космоса и испытать состояние невесомости.