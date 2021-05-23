Италия — победитель Евровидения, Манижа - девятая

Прогнозы букмекеров сбылись.

Итальянская рок-группа Måneskin стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2021.

Их песня Zitti e buoni ("Тихие и смирные") набрала с учетом голосования жюри и телезрителей - 524 балла.

Это третья победа Италии в истории "Евровидения" и первая с 1990 года.

Выступая со сцены после победы, вокалист итальянской группы отметил, что рок-н-ролл никогда не умрет.

Представляющая Россию с песней Russian Woman певица Манижа заняла девятое место.

Второе место досталось предствительнице Франции Барбаре Прави, третьим стал швейцарский певец косоварско-албанского происхождения Gjon's Tears.

В шаге от победного пьедестала остановились участники от Исландии, чье выступление показывали в записи - один из членов группы заразился коронавирусом.

Пятерку лучших замыкает украинская электрофолк-группа Go_A.

Все они, кроме Исландии, исполняли песни на родных языках.