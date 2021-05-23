Трагедия на ультрамарафоне в Китае
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21 участник погиб при прохождении ультрамарафона в Китае.
Забег в уезде Цзинтай в провинции Ганьсу стартовал в субботу в высокогорном ландшафтном парке "Хуанхэ шилинь".
Дистанция в 100 км проходила по труднодоступной и малонаселенной горной местности на высоте около 2 тыс. м над уровнем моря.
Всего в ультрамарафоне принимали участие 172 атлет.
После 20 км трассы погода неожиданно сильно испортилась: температура упала, поднЯлся шквалистый ветер, пошел холодный дождь, временами переходящий в град.
Марафон был приостановлен, а местные власти начали поисково-спасательную операцию.
К утру воскресенья тела погибших и выжившие участники забега были обнаружены, 8 из них получили ранения.