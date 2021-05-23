Суд ЕС закрыл польскую шахту "Туров"

Политики, общественность и жители юго-западных районов Польши подвергли критике решение суда Европейского Союза о закрытии одной из крупнейших шахт страны по добыче бурого угля. Иск против Польши подала соседняя Чехия, утверждавшая, что эта шахта оказывает негативное воздействие на окружающую среду региона.

Польский премьер Матеуш Моравецки заявил, что "решение суда несправедливо и и противоречит принципам ЕС".

Шахта "Туров" в городе Богатынь считается крупнейшим работодателем в регионе и снабжает углём соседнюю электростанцию.

"В данном случае вердикт не имеет ничего общего с правосудием, - возмущается мэр Богатыни Войцех Добролович. - Они не принимают во внимание людей, остающихся без средств к существованию, они не принимают во внимание энергетическую безопасность страны" .

Это возмущение разделяют и жители города, многие из которых работают на шахте:

"Если они сделают это, то будет тяжело, многие останутся безработными, это развалит экономику всего региона. Нет, это будет слишком тяжело, я даже представить себе не могу такое".

"Я работаю там уже 27 лет, и что мне теперь делать дальше? Куда мне пойти работать, когда они закроют шахту? Это же настоящая драма!"

Уголь - основа выработки электроэнергии в Польше, он обеспечивает её 65%, 17% из них производится при помощи бурого угля - лигнита. Его преимущество - в доступности и экономичность для страны, имеющей большие запасы этого полезного ископаемого.

Но добыча нарушает экологические нормы ЕС. Польша планирует закрыть свои угольные шахты к 2049 году.