"Атлетико" - чемпион Испании

Мадридский клуб «Атлетико» одержал победу в финальном туре и стал чемпионом Испании по футболу впервые с 2014 года. Матч с клубом «Вальядолид» завершился со счётом 2:1. Тысячи радостных болельщиков «Атлетико» собрались в центре Мадрида, несмотря на призывы властей воздержаться от массовых сборищ.

– Я так счастлив, ведь мы уже семь лет не выигрывали Лигу, а теперь это произошло, жизнь прекрасна! Не сомневался, что столько людей выйдут праздновать, ведь мы, болельщики Атлетико, обожаем свою команду – нельзя было не отметить такое событие. К тому же мы победили в самый последний день, это необходимо отпраздновать.

«Атлетико» уже в 11-й раз выиграл чемпионат Испании и нарушил семилетнюю гегемонию «Реала» и «Барселоны», оттеснив их на второе и третье место. Все три команды вместе с «Севильей» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.