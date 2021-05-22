Сеута: мигранты спят на улице

Сотни мигрантов из числа проникших на этой неделе в испанскую Сеуту из Марокко, провели ночь на субботу под открытым небом на улицах города. Они сбежали из переполненных приёмных центров, опасаясь депортации и бродят по Сеуте в надежде найти пропитание.

– Никто не придёт нам на помощь, – говорит один из них. – Мы уже четыре дня здесь, спим прямо на улице. Ни от кого никакой поддержки. Мы здесь просто мучаемся.

Часть мигрантов нашла временное убежище на пустующих складах и в заброшенных домах, включая здание бывшей тюрьмы. Они не хотят оставаться в Сеуте и пытаются выяснить, как попасть отсюда в континентальную Европу. Многие хотели бы обратиться за убежищем, но не знают, где и как это сделать.

Общее число мигрантов, среди которых немало несовершеннолетних, проникших в Сеуту в эти дни, превысило 8000. Более 6600 из них уже депортированы.