Песчаные скульптуры откроют "Мир без границ"

В Санкт-Петербурге открылся традиционный фестиваль песчаных скульптур. Тема этого года – «Мир без границ». Большинство представленных здесь работ посвящены достопримечательностям различных стран и континентов. Самое крупное произведение – почти десятиметровый сказочный замок. Созданные пятнадцатью мастерами скульптуры требуется защищать от дождя, поэтому их покрывают специальным водоотталкивающим составом. Фестиваль песчаных скульптур проходит с 22 мая по 15 сентября.