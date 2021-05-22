Песчаные скульптуры откроют "Мир без границ"

В Санкт-Петербурге открылся традиционный фестиваль песчаных скульптур. Тема этого года – «Мир без границ». Большинство представленных здесь работ посвящены достопримечательностям различных стран и континентов. Самое крупное произведение – почти десятиметровый сказочный замок. Созданные пятнадцатью мастерами скульптуры требуется защищать от дождя, поэтому их покрывают специальным водоотталкивающим составом. Фестиваль песчаных скульптур проходит с 22 мая по 15 сентября.
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