Марс: "Чжужун" едет по Красной планете

Китайский марсоход "Чжужун" впервые покинул посадочную платформу и совершил успешный проезд по поверхности Красной планеты. Об этом сообщило Национальное космическое агентство КНР.

15 мая "Чжужун", названный так в честь китайского бога огня, приземлился в южной части Utopia Planitia, обширной равнины в северном полушарии Марса на посадочном модуле "Тяньвэнь-1". Это первая подобная успешная миссия космического агентства Поднебесной.

"Чжужуну" предстоит много работы, и времени терять нельзя: он сможет действовать на Красной планете всего 3 месяца. В отличие от своих американских собратьев Curiosity и Perseverance, первый китайский марсоход не имеет ядерного генератора на базе плутония, который мог бы в достаточной степени обеспечить его энергией для более продолжительных миссий.

Но хотя на этот раз речь идёт больше о демонстрации технических возможностей, реальная научная составляющая также присутствует. "Чжужун" оснащён шестью приборами, один из которых, стреляя лазером по камню, испаряет его, а созданный при этом газ затем анализируется, чтобы определить состав почвы.

Китай - третья страна, доставившая самоходный аппарат на четвёртую планету Солнечной системы.