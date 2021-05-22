Бельгия: поиски снайпера продолжаются

В Бельгии сотни сотрудников спецслужб ведут поиски вооружённого до зубов Юргена Конингса, 46-летнего армейского инструктора по стрельбе. В начале недели он был замечен вблизи дома вирусолога, которому ранее угрожал расправой. Предполагается, что Конингс скрывается на территории огромного национального парка Хоге-Кемпен.

– Нет причин повышать общий уровень угрозы для страны, заявила –Аннелис Верлинден, министр внутренних дел Бельгии. – Но очевидно, что этот человек выразил дурные намерения в своих прощальных записках. Очень важно сделать всё возможное для дальнейшего обеспечения общей безопасности. Нет причин для паники, но при этом следует быть осторожными и бдительными.

СМИ отмечают, что Конингс – опытный снайпер и несомненно крайне опасен для окружающих. Несмотря на то, что он уже три месяца находился под наблюдением властей как склонный к насилию экстремист крайне правых взглядов, у него оставался доступ к оружию, завладев которым он скрылся.