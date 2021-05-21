С Германии санкции снимают, против России — вводят

Соединённые Штаты ввели новый пакет антироссийских санкций, связанных с трубопроводом "Северный поток – 2". На этот раз они касаются 13 российских судов, участвующих в строительстве комплекса. Кроме того, в чёрном списке оказались три организации: "Морская спасательная служба", ООО "Мортранссервис", АО Самарский теплоэнергетический имущественный фонд. При этом те виды деятельности "Морспасслужбы", которые не связаны с "Потоком", затронуты не будут.

Ещё одна организация, ООО "Коксохимтранс", уже находится в санкционном списке, связанном с Украиной; теперь её добавили и в список по "Северному потоку – 2".

При этом ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отказывается от санкций в отношении немецких участников проекта: компании Nord Stream 2 AG, её руководителя Маттиаса Варнига и других топ-менеджеров. В Вашингтоне заявили, что это "отвечает интересам США".

США постоянно и открыто выступают против строительства "Северного потока — 2". Трубопровод через Балтику в Германию должен был быть завершён ещё в 2019 году, но из-за санкций США, направленных и против российских, и против зарубежных участников проекта, строительство постоянно затягивается.