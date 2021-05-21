Сицилия: вулканы заговорили

Вулкан Стромболи в Италии начал извергаться в среду днем, исторгнув почти двухкилометровый столб чёрного дыма и пепла над крошечным одноимённым островом к северу от побережья Сицилии. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV) заявил, что зарегистрировал усиление активности вулкана около 15:00 часов по местному времени. Вызванный извержением пирокластический поток пепла и камней достиг береговой линии.

Лава стала стекать в море, над водой поднялись клубы дыма и пара. Ещё один поток лавы стал растекаться в необитаемой части острова. Никто не пострадал, но взрыв, вызванный извержением в среду, был отчетливо слышен жителям и туристам.

В районе Сицилии есть два действующих вулкана: Стромболи и Этна, которая также начала извергаться в среду. Сицилийцы говорят, что таким образом природа проводила в последний путь художника Франко Баттиато, который скончался во вторник в своём доме в Мило на Сицилии в возрасте 76 лет.