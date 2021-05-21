Трагедия под Таганрогом: траур в Ростовской области

В Ростовской области суббота объявлена днём траура по рабочим, которые в пятницу погибли на очистных сооружениях под Таганрогом. Жертвами трагедии стали десять человек — семеро мужчин и три женщины. Ещё восемь человек пострадали, пять из них остаются в больнице.

Авария произошла на очистном комплексе в посёлке Дмитриадовка, куда собирались отходы из Таганрога и окрестных населённых пунктов. Рабочие обслуживали колодец восьмиметровой глубины и почувствовали себя плохо. Оставшиеся снаружи попытались спуститься вниз, чтобы вытащить товарищей.

По данным следствия, произошёл выброс метана. Точные обстоятельства трагедии изучают специалисты. По предварительным данным, причиной стало нарушение техники безопасности.