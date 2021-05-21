Беларусь: сотрудников TUT.BY переводят в СИЗО, задержания на канале "Белсат"

Как минимум троих сотрудников крупнейшего белорусского новостного издания TUT.BY переводят в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал tutby_official.

По информации издания, из минского изолятора временного содержания в СИЗО в Жодино перевезут главного редактора Марию Золотову, редактора Ольгу Лойко и журналиста Елену Толкачеву. Коллеги задержанных предполагают, что это означает перевод их в статус подозреваемых по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов (ч.2 ст.243 УК Беларуси).

При этом в ИВС по-прежнему остаются и другие сотрудники TUT.BY.

"Мера пресечения под стражу избирается сразу на два месяца, но в течение 10 суток с момента задержания подозреваемому должно быть предъявлено обвинение. Если оно не предъявлено, мера пресечения отменяется, то есть наших коллег могут отпустить из-под стражи и через 10 дней", - говорится в публикации.

18 мая в редакции TUT.BY прошли обыски, также сотрудники силовых структур Республики Беларусь пришли домой к некоторым журналистам. Всего были задержаны 14 сотрудников издания. Вдова основателя портала Юрия Зиссера Юлия Чернявская находится под домашним арестом.

Доступ к сайту TUT.BY заблокирован.

Белорусский комитет госконтроля сообщил, что против руководства компании "Тутбай медиа" возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Издатель, по версии следствия, нарушил правила получения налоговых льгот и необоснованно воспользовался государственной поддержкой как резидент Парка высоких технологий.

Кроме того в пятницу в минскую студию польского телеканала "Белсат", вещающего в Беларуси, пришли силовики. Задержаны технические работники. Об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

По словам ведущего Глеба Лободенко, творческой группы на месте не было, но были техники, которые сейчас не выходят на связь.

В МВД Белоруссии пока не комментируют ситуацию.