"Дети короны": беби-бум в Норвегии

Неожиданный бэби-бум переживает Норвегия: резкий всплеск рождаемости был зафиксирован через 9 месяцев после того как волна пандемии накрыла страну. Рост начался в декабре прошлого года и продолжился в последующие месяцы. Аналогичные тенденции наблюдаются в Финляндии, Швеции и Нидерландах.

Себастьян - один из тех, кого сейчас называют "детьми короны". Его мама Тина говорит:

"Я хотела ещё одного, второго, ребёнка и почувствовала, что сейчас подходящее время для этого. Я не хотела, чтобы жизнь замерла из-за пандемии".

Снижение рождаемости типично во время кризисов . Во многих странах так и произошло, когда люди стали терять работу или были вынуждены оставаться дома в неизвестности. Но в Норвегии всё наоборот. В главном Статистическом управлении страны объясняют этот феномен так:

"Это может означать, что программы экономической безопасности и социального обеспечения имели значение во время пандемии и в конце концов заставили людей сделать выбор в пользу рождения детей. В странах, которые сильнее пострадали от пандемии, таких как Испания и Италия, рождаемость снизилась", - говорит советник Статистического управления Норвегии Ане Маргрете Томмерос.

Поздравляя соотечественников с Новым 2020-ым годом, премьер-министр Эрна Сольберг говорила о неуклонном снижении рождаемости в Норвегии и попросила людей заводить больше детей. Перелом наметился впервые за последние 10 лет.

Госпожа премьер-министр может быть довольна.