Газа: первый день перемирия

В Газе вновь открываются уличные базары, жители Сектора разбирают развалины разрушенных зданий и освобождают улицы. В ночь на пятницу вступило в действие перемирие. Оно положило конец масштабным взаимным обстрелам, которые длились 11 дней.

"Тут всё разрушено, впервые в истории. Перемирие — это для тех, кто не страдал, кто не терял близких, чьи дома не бомбили. Перемирие — для тех, кому лучше живётся, чем нам. Для нас перемирие — это сплошные разрушения", — говорит жительница Газы.

В Восточном Иерусалиме спокойствия по-прежнему нет. В пятницу утром у мечети Аль-Акса вспыхнули столкновения, полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ, стражей порядка забросали камнями. Сообщается, что пострадали более 30 человек.

В еврейской части Иерусалима многие считают, что прекращение огня наступило слишком рано.

"Положение сложное, поскольку каждый раз, когда начинаются бои, мы бьём их, они бьют нас в ответ, люди погибают, а потом прямо перед тем, как мы уже готовы покончить с этой ситуацией, мы останавливаемся. Потом всё начинается опять, снова, люди вновь гибнут, и так без конца".

Однако в израильском руководстве уверены, что нанесли достаточно тяжёлый урон экстремистам в Секторе Газа и "отбросили Хамас на много лет назад".

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

"Хамас получил 11 дней и ночей тяжёлых ударов, которые изменили правила игры. Я хочу подчеркнуть, что мы изменили правила не только на эти дни, не только в ходе этой кампании, но и на будущее".

Жертвами новой волны конфликта стали около 270 палестинцев, с израильской стороны — 12 человек. Прекращения огня удалось достичь при посредничестве Египта.

Представители Хамас, в свою очередь, поблагодарили за поддержку и помощь Египет, ООН и Иран.