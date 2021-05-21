Ближний Восток: создать основы для мира

Впервые за последние 11 дней в секторе Газа не слышно взрывов. Соглашение о прекращении огня между израильтянами и палестинцами было достигнуто после нескольких дней интенсивных дипломатических усилий, в том числе и Европейского союза. С удовлетворением констатируя воцарившееся затишье, глав внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель предупредил:

"Прекращение огня в Палестине очень важно, но это соглашение не означает, что мы должны игнорировать проблему, потому что в противном случае через два года или меньше мы снова столкнемся с подобной ситуацией".

Глава МИД ФРГ, прибывший в регион 20 мая, встретился с палестинским и израильским руководством. Главная тема переговоров - международные усилия по прекращению насилия.

Хюг Ловатт, аналитик Европейского совет по международным отношениями считает, что ЕС должен сосредоточить свою дипломатию на создании условий для прочного мира.

"Мы должны признать, что основ для значимого мирного процесса и для значимого решения не существует. И поэтому европейская дипломатия должна сфокусироваться на том, чтобы воссоздать те подходящие основы, которые помогут обеспечить лучшее будущее как для палестинцев, так и для израильтян".

Насилие вспыхнуло в результате накалившейся до предела ситуации вокруг священных мест в Иерусалиме, масла в огонь подлило и решение израильского суда выселить проживающих в Восточном Иерусалиме палестинцев.

Франция, Россия, Китай и Европейский Союз считают необходимым возобновить мирный процесс, который сейчас полностью зашел в тупик. Переговоры приостановлены с 2014 года. Статус Иерусалима и колонизация на оккупированных палестинских территориях на данный момент являются непреодолимыми проблемами. И неизвестно, удастся ли после этого кризиса открыть новую страницу в истории региона, отмеченной насилием.