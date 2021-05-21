Как переживают пандемию греческие норки

Должна ли Европа беспокоиться о своих норковых фермах? В ноябре прошлого года Дания объявила об уничтожении 17 миллионов своих норок, чтобы предотвратить распространение коронавируса и его возможную передачу людям. Подобные операции также были проведены в Нидерландах и Испании. Но здесь, в северной Греции, еще одном крупном центре европейской меховой индустрии, дела обстоят иначе.

Этот регион, относящийся к числу беднейших в стране, сильно зависит от этого неоднозначного вида деятельности. Это лишь одна из 80 ферм в этом районе, где разводят около 1,5 миллионов животных. Заводчики разрешили нам войти в их помещения на строгих условиях, включая отрицательные тесты ПЦР для нашей команды.

Николь Бодуен, заводчица норок:"Мы были очень удивлены, что эти животные так чувствительны к вирусу ковид. Люди сразу же стали носить маски, мыть руки. Они не работали по двое под одним навесом. Так что мы постарались сделать все возможное, чтобы не допустить проникновения вируса ковида в этот район. И сейчас все норковые фермы здесь вакцинированы".

Норок регулярно тестируют в соответствии с рекомендациями Европейского центра профилактики и контроля заболеваний - для предотвращения инфекций в среде, которую он называет "высокорискованной". Эта ферма до сих пор не была заражена.

По меньшей мере на 15% греческих ферм действует такая система, что меньше, чем в Нидерландах, но в целом соответствует крупным производителям меха, таким как Дания или Швеция.

В отличие от других стран, больных животных здесь не выбраковывают, а изолируют под пристальным ветеринарным наблюдением.

Зои М. Тому, ветеринар: "Если мы находим животных с положительной реакцией на ковид, то на ферме вводится карантинный протокол. Мы не убиваем животных. Мы поддерживаем больных животных всеми возможными способами. Мы знаем, что у больного животного может развиться иммунитет. Через некоторое время вирус вообще перестает существовать. Но это должно быть лучше изучено, чтобы мы могли быть уверенными".

Такая разница в подходах объясняется факторами экономики и рабочих мест. Меховая промышленность - второй работодатель в регионе после энергетического сектора.Только в городе Кастория она обеспечивает работой 60% из 35 тысяч жителей.

На этом кожевенном заводе ежегодно перерабатывается около миллиона шкурок. Меховые промыслы - древняя традиция в этом районе с византийских времен. Владелец завода возглавляет Касторийскую пушную ассоциацию. Он говорит, что без меховой промышленности регион потерпит крах.

Акис Цукас, президент Касторийской пушной ассоциации: "В этом секторе заняты тысячи работников. Есть сектор разведения, а есть сектор переработки, который производит готовую одежду, шубы. В этом районе более 2 тысяч компаний. Среди них - небольшие семейные предприятия, а также крупные компании".

Эта крупная розничная компания обеспечивает около 500 рабочих мест. Шубы разрабатываются и производятся квалифицированными мастерами.

18 тысяч шуб в год отправляются на рынки России, Украины, Монако и Швейцарии. Экспорт меха приносит Греции около 200 миллионов евро ежегодно.

Димитрос Костопулос, продавец меха: "Спрос есть. Во многих странах из-за холодных условий существует реальная потребность в мехах. Мех нельзя заменить никаким другим материалом или одеждой".

Пандемия заставила местные власти соблюдать хрупкий баланс между обеспечением здоровья населения и защитой уникального дохода для многих семей. Георгиос Вавлиярас - вице-губернатор региона по развитию предпринимательства Западной Македонии.

Георгиос Вавлиярас: "Пушнина - здесь основной источник дохода. Можно сказать, что это монокультурное хозяйство, потому что все остальные секторы также живут и растут за счет меха. Поэтому для нас было бы очень тяжелым ударом потерять его. Это создало бы серьезные проблемы. В то же время мы поощряем местных жителей заниматься другой работой. Мы хотим убедить людей обратиться к другим отраслям. Цель состоит в том, чтобы молодые люди оставались в районе и работали. Мы также хотим, чтобы те, кто уехали, вернулись домой".

Однако у этого подхода есть и противники.

Традиционно выступающие против меховых ферм, экологические группы утверждают, что пандемия COVID-19 усугубляет страдания животных. В убежище для раненых диких животных недалеко от города Салоники мы встретились со Ставросом Карагеоргакисом. Эксперт по этике животных, он - давний противник пушного звероводства.

Ставрос Карагеоргакис, приглашенный лектор, Университет Аристотеля в Салониках: "Во время пандемии условия содержания этих животных становятся еще хуже. Они просто не могут избежать заражения вирусом, потому что находятся в маленьких клетках, на площади всего в несколько сантиметров. Они могли бы выработать иммунитет в других условиях, но в клетках, к сожалению, они этого не могут".

Экологи не согласны с тем, что экономический рост оправдывает статус отрасли в Греции. Разведение пушных зверей уже запрещено или постепенно прекращается в различных странах ЕС, независимо от их экономического потенциала. В других странах рассматриваются законодательные предложения о запрете пушного звероводства.

Греция не относится ни к одной из этих стран. Туризм, сельское хозяйство и сфера услуг могли бы занять место, которое освободится после окончательного закрытия меховой промышленности, утверждает Ставрос Карагеоргакис.

Ставрос Карагеоргакис: "Я думаю, что Евросоюз может сыграть решающую роль в этой зловещей реальности, которую мы все переживаем. Достаточно просто запретить меховую промышленность во всех европейских странах, во всех государствах-членах. Конечно, местные жители нуждаются в мотивации и поощрении, потому что они будут обескровлены финансово. Им должны быть предложены альтернативы через соответствующие программы, чтобы эта жестокая практика прекратилась".

Николь Бодуен, заводчица норок: "Некоторые люди используют любой повод, чтобы выступить против пушнины. Это не только ковид. Это и клетки, и то, как обращаются с животными. Они используют все возможности, которые у них есть, чтобы погрузить нас во тьму".

Торговцы и производители хотят сохранить свои доходы, ремесленники стремятся передать навыки, власти работают над защитой здоровья населения и рабочих мест, экологи продолжают бороться за благополучие животных, - пандемия в Греции и других европейских странах обострила сложные дебаты.