Лесной пожар в Греции: сотни эвакуированных

В Греции сотни жителей деревень, расположенных к западу от Афин, вынуждены эвакуироваться из-за разбушевавшихся здесь лесных пожаров. На борьбу со стихией брошены 265 пожарных, специализированная техника и авиация, но их работу осложняют неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер, достигающий 50 км/ч, разносит пламя, и пожар не удаётся локализовать. Кроме того, борьбу с огнём затрудняет горный рельеф местности.

Возгорание произошло в среду вечером в оливковой роще. По данным местных властей, огонь уничтожил более 20 квадратных километров соснового леса и приблизился к населённым пунктам. Несколько домов уже сгорело, разрушены линии электропередачи.

В жаркую погоду лесные пожары в Греции возникают нередко. Три года назад жертвами одного из них стали здесь более 100 человек.