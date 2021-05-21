Пандемия в Европе: между вакцинацией и эйфорией

Вакцинация и эйфория - этими двумя словами можно описать происходящее на улицах европейских городов после многодневных и неоднократных локдаунов.

Цифры зарегистрированных заражений имеют устойчивый вектор снижения, власти связывают этот феномен прежде всего с активной и массовой прививочной кампанией. В Италии все организовано с военной четкостью - потому, что отвечает за прививки генерал Франческо Паоло Фильиуоло.

ВОЗ, однако, призывает не расслабляться.

Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ: "Все возникающие штаммы коронавируса могут быть сегодня выявлены, а их распространение взято властями и ведомствами здравоохранения под контроль. Вакцины, имеющиеся в распоряжении, эффективны против этих мутаций вируса.

При этом мы не устанем подчеркивать, что расслабляться рано, как и думать, что с пандемией покончено, сейчас не время впадать в эйфорию и быть ослепленными светом в конце туннеля".

Круизный отдых, излюбленный пенсионерами и молодоженами, берет новый, пост-пандемический старт. Только что из английского Саутгемптона в плавание по Ла-Маншу отправилось судно компании MSC Virtuosa, одного из крупнейших участников этого сектора туризма.

На борту - свыше 1000 пассажиров.

В каталонском Сиджесе традиция проводить вечера в ресторанах и в барах была прервана почти на полтора года. Чтобы ее возобновить, муниципалитет предложил жителям участвовать в эксперименте - несколько сотен человек развлекались до рассвета, у каждого был негативный пцр-тест, а новый анализ предстоит через шесть дней, чтобы выяснить, возможно ли открыть подобные заведения, не подвергая завсегдатаев риску заражения.