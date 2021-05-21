В Бразилии стали выпускать "Спутник V"

В Бразилии начали выпускать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Первая коммерческая партия препарата произведена местной фармацевтической компанией Uniao Quimica. После прохождения процедуры контроля качества, вакцина будет экспортироваться в другие страны Латнской Америки для борьбы с пандемией. Говорит Жозе Луис Жункейра, один из руководителей компании:

– Мы отправились в Россию, освоили там технологию производства, внедрили её, и теперь все эти усилия дали результат. У нас налажен и выпуск сырья – активного фармацевтического ингредиента, и фасовка – до восьми миллионов доз в месяц, то есть в год около 100 миллионов.

Российская вакцина «Спутник V» одобрена уже в 66 странах мира. Между тем, бразильский регулятор пока не выдал разрешения на её использование. Страна занимает второе место в мире по числу погибших от коронавируса.