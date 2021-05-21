В Германии запретят убивать цыплят

В Германии начиная со следующего года будет запрещено отправлять цыплят на убой – в соответствии с решением, которое вынес Федеральный административный суд в позапрошлом году. Каждый год на птицефабриках страны вылупляется около 80 миллионов птенцов, и в живых из них оставляют лишь половину – только самок, способных впоследствии нести яйца. Самцов, отсортировав, сразу убивают – газом или дробилками, поскольку порода несушек не подходит для откорма.

Теперь будет применяться процедура, позволяющая определить пол ещё не вылупившегося цыплёнка. В результате появиться на свет смогут лишь птенцы женского пола, остальные яйца будут уничтожаться.

Министерство сельского хозяйства поддержало разработку методов выявления пола цыплят в инкубаторах, выделив на это несколько миллионов евро.

Между тем защитники прав животных находят принимаемые меры недостаточными. Они требуют перехода к использованию пород, которые служили бы обеим целям – выращиванию кур-несушек и бройлеров. Активисты признают, что такой подход обернётся снижением производительности и ростом цен для потребителей, но подчёркивают, что он будет более гуманным.