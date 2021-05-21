17-я Архитектурная биеннале открывается в Венеции

После долгих месяцев закрытых музеев и ограничений на передвижение, Венеция готова наконец встретить тысячи поклонников искусства на долгожданной 17-й Архитектурной биеннале. Мероприятие, которое пришлось отменить в прошлом году, открывается 22 мая. Куратор Хашим Саркис сформулировал тему биеннале следующим образом: «Как мы будем жить вместе?» Журналистам он пояснил: "Вопрос о том, как мы будем жить вместе, был задан из-за изменения климата, из-за глубокой политической поляризации, из-за проблем растущего неравенства по всему миру. Это причины пандемии, и это причины, по которым мы задаем этот вопрос". При условии соблюдения социальной дистанции, дезинфекции рук и проверки температуры, посетителям разрешат войти в два главных павильона, где выставлены такие красочные проекты, как "Museo Aero Solar" (воздушный шар, реализованный в Буэнос-Айресе) или "Воскрешение возвышенного", предлагающий войти в стеклянный ящик и использовать все органы чувств, чтобы получить представление об исчезнувшем в результате колониальной деятельности на Гавайях цветке.