Дети в Амазонии - побочные жертвы пандемии

Тропический лес Амазонии - колыбель тысяч рек, включая, разумеется, и Амазонку.

Перуанский Икитос стоит на ее берегу.

Пышная природа, труднопроходимая растительность не стали преградой для коронавируса, и очень многие жители и жительницы этой части Перу стали жертвой COVID-19.

Но пандемия принесла не только заражения и смерти, многие ученики лишились возможность ходить в школу, поскольку эти учреждения были закрыты во время карантина. Речь идет о тысячах детей. Дистанционное обучение стоит денег - нужны компьютеры, электричество и доступ в интернет. У родителей часто не хватает даже на еду.

Согласно только официальным цифрам, учиться на расстоянии смог лишь каждый пятый ребенок школьного возраста.

Количество тех, кто школу забросил, составило почти треть - 29%.

Вот что рассказывает мама мальчика, который пытается справиться с трудностями и все-таки следовать школьной программе: "Я сама недоучка, я нечасто появлялась ни в начальной, ни в средней школе. Как я могу помочь сыну с домашними заданиями? Но, с другой стороны, я знаю, что обучение и образование - путь из нищеты. Это надежда на лучшую жизнь, это возможность себя защищать, а не быть, как я".

И это - в Икитосе, крупном городе.

Если заехать в отдаленные деревни, то там дела обстоят гораздо хуже. У живущих там часто нет даже радиоприемников, не говоря уже об электричестве.

Настоятель церквушки решил использовать радио своего храма, чтобы хоть как-то поддержать семьи с детьми и помочь им с уроками.

Отец Мигель Фуэртес также организовал радиокружок, желающие мастерят сами для себя приемники. Аккумуляторы работают на солнечной энергии.

Мигель Фуэртес, настоятель храма: "Нам говорят - нужно мыть руки, но тут нет чистой проточной воды. Вода - товар, ее нужно покупать за деньги. Дальше. Нам говорят - сидите дома и никуда не выходите. Но в этих хижинах на десятке квадратных метров порой живут по 6, 8, а то и по 10 человек. И как сидеть дома, если нужно зарабатывать на хлеб?".

Прихожане делятся друг с другом последним. Маленькая конгрегация собрала деньги и купила пять аппаратов ИВЛ для местной больницы.

Из Амазонии передает журналист Euronews Эктор Эстепа: "Вирус сюда пришел по реке, и именно это больше всего пугает местные власти. Надежда на прививки, но логистика в этой части страны чрезвычайно сложна. Как именно и когда проблема будет решена, сегодня не может сказать никто".