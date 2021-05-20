Милитаризация Арктики: шведские военные готовятся к изменениям климата

Арктические государства готовятся к климатическим изменениями. На тренировочной базе в 80 км от полярного круга шведские военнослужащие отрабатывают действия в экстремальных условиях. Нередко к ним присоединяются коллеги из Франции, Великобритании и США. Сокращение ледового покрова не только открывает новые перспективы освоения месторождений полезных ископаемых, но и создает новые угрозы.

"Мы наблюдаем повышение интереса многих стран к Крайнему Северу в виду того, что лед в Арктике тает. Могут появиться новые торговые пути. Потому интерес к зоне разных стран и растет", - говорит подполковник Фредерик Андерссон.

Один из главных вызовов - растущая напряженность в связи с участившимися международными манёврами и милитаризация региона. В течение ближайших пяти лет расходы Швеции на оборону возрастут на 40%.