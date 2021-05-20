"Это будет не ГУЛАГ": ФСИН предлагает отправлять заключённых в трудовые лагеря

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных на крупных объектах, где не хватает рабочей силы и задействованы трудовые мигранты. Об этом он сообщил на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске.

По словам Калашникова, почти треть сегодняшних заключенных имеют право заменить наказание на исправительные работы. При этом глава ФСИН подчеркнул, что "это будет не ГУЛАГ", а "новые достойные условия", при которых заключенные будут "получать достойную зарплату".

"В настоящее время с учетом нашего законодательства среди лиц, которые содержатся [в исправительных учреждениях], - это 482 тыс. человек, порядка 188 тыс. имеют право на такое исполнение наказания, как принудительные работы. Недавно Владимир Владимирович [Путин] встречался с руководителями азиатских регионов: Таджикистан, Узбекистан. Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Но мы в свою очередь реально готовы организовать, это будет не ГУЛАГ*, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату", - цитирует Калашникова агентство ТАСС.

По мнению директора ФСИН, "спецконтингенту" надо построить общежития и предоставить рабочие места. Так "мы решим трудовую проблему, и произойдет та самая социализация", заявил он.

*ГУЛАГ — Главное управление лагерей, система трудовых лагерей, в которые помещались заключенные в советское время (1930—1960 годы). ГУЛАГ вошел в историю как один из главных инструментов сталинских репрессий. Через лагеря прошло более 20 млн человек, многие из них погибли. После смерти Сталина, 27 марта 1953 года, был издан указ Президиума Верховного Совета СССР об амнистии, на свободу вышли около 1,2 млн из 2,5 млн заключенных. Ведомство впоследствии несколько раз меняло название, а сейчас преобразовано во ФСИН.

Амнистия для совершивших нетяжкие преступления

Выступая на том же координационном совете уполномоченных по правам человека по теме "Ресоциализация осуждённых и лиц, освободившихся из мест лишения свободы", главный омбудсмен России Татьяна Москалькова предложила провести амнистию по снятию судимости с граждан, совершивших преступления небольшой и средней тяжести.

Уполномоченный по правам человека в России добавила, что многие люди часто сталкиваются с ситуацией, когда, несмотря на освобождение из мест лишения свободы, судимость мешает устроиться на работу и взять кредит, и зачастую распространяется на всю семью.

"Очень важно, чтобы не было судимости у тех, кто не представляет большой опасности для общества.Преступления небольшой и средней тяжести должны влечь наказание, но не судимость, потому что она не дает возможность ни на работу устроиться, ни кредит взять. И эта судимость распространяется на всю семью. Возможно, имеет смысл провести амнистию по снятию судимости для таких людей. Ведь многие люди уже отбыли наказание, а судимость весит на них как вериги", - сказала Москалькова.

По данным ФСИН, число заключенных в России в период с 2010 по 2021 год сократилось с 860 тысяч до 483 тысяч человек.

В марте стало известно, что осуждённых в России собираются отправлять на принудительные работы по очистке Арктики от загрязнений.