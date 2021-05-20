В Индии объявлена эпидемия "чёрной плесени"

Индийское правительство призывает власти штатов страны объявить грибковое заболевание мукормикоз или "черная плесень" эпидемией вслед за штатами Раджастхан и Телангана. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Лав Агарвал в распространенном здесь в четверг обращении.

"В последнее время возникла новая проблема в форме грибковой инфекции, а именно мукормикоз, и о ней сообщается из многих штатов среди пациентов с COVID-19, особенно тех, кто проходит стероидную терапию и плохо контролирует сахар", - отметил Агарвал, призвав штаты "включить в региональные законы об эпидемических заболеваниях эту редкую, но потенциально смертельную инфекцию".

Врач осматривает перенесшего COVID-19 пациента, зараженного мукормикозом. Хайдарабад, штат Телангана, Индия Mahesh Kumar A/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Мукормикоз ("черная плесень") - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Она встречается чаще всего во влажных помещениях и поверхностях, почве, растениях, гниющих овощах и фруктах. Грибок попадает в организм после вдыхания спор и поражает носовые пазухи или легкие. Инфекция может также проникнуть в организм через повреждение на коже, например, царапину или ожог.

Редкое заболевание вызывается грибковой инфекций и наиболее опасно для людей, чей иммунитет снижен после болезни, в частности, после перенесенного COVID-19.

Правительство национального столичного округа Дели объявило в четверг о создании экспертного комитета по применению лекарств для лечения мукормикоза. Согласно данным СМИ, к настоящему времени в Дели зарегистрировано более 130 случаев этой грибковой инфекции. Штат Махараштра сообщил о 1 500 случаях заболевания и 90 случаях смерти от инфекции. Также случаи мукормикоза также отмечены в штатах Карнатака, Уттаракханд, Мадхья-Прадеш, Андхра-Прадеш и Бихар.

Озабоченность врачей вызывает не число заболевших, которое относительно невелико (точное количество заболевших в стране пока не сообщается), но резкий рост заболеваемости и высокая смертность - около 50% инфицированных - на фоне коронавирусной инфекции.

Тела умерших сжигают прямо на улице. Нью-Дели, Индия Amit Sharma/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

В Индии сохраняется сложная ситуация с коронавирусом. По числу смертей от COVID-19 страна вошла в тройку мировых лидеров вместе с США и Бразилией, и показатели заболеваемости все еще очень высоки. Больницы не справляются с наплывом пациентов, а тела умерших проходится сжигать прямо на улице.

За весь период COVID-19 в Индии заразились более 25,5 млн человек, летальных исходов - более 287 тысяч.