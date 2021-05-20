Смерть Марадоны: медикам предъявлены обвинения

Генеральная прокуратура аргентинского города Сан-Исидро предъявила обвинения семерым медицинским работникам в смерти Диего Марадоны. Об этом сообщают испанские СМИ.

В отчете, который составила экспертная комиссия, содержится вывод о том, что Марадона не получал надлежащей медицинской помощи и был практически брошен на произвол судьбы на длительный период времени.

Один из лучших футболистов ХХ века скончался 25 ноября прошлого года в возрасте 60 лет, через несколько недель после операции на головном мозге. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.

Судебное разбирательство было начато после того, как дочери Марадоны подали иск против нейрохирурга Леопольдо Луке. Они обвинили его в ухудшении состояния их отца после операции.

Фигурантам дела запретили покидать Аргентину. Медикам, если их признают виновными, грозит от восьми до двадцати пяти лет тюремного заключения.