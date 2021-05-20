Кабинет безопасности Израиля одобрил одностороннее прекращение огня - СМИ

На фоне международных усилий по деэскалации ближневосточного конфликта, Израиль и палестинские радикалы продолжают обмениваться ракетными ударами. В четверг взрывы сотрясали город Газа. Сообщается о гибели по меньшей мере одного палестинца. Обстрелам подвергся и Хан-Юнис. Как заявили израильские военные, здесь была уничтожена установка для запуска ракет боевиками ХАМАС.

В результате воздушного налета в Газе был убит один из командиров ХАМАС - 48-летний Айсар Аль-Халаби. В похоронной процессии приняли участие десятки людей.

В районе Джабалии на севере анклава Израиль так же ударил по ракетным установкам, которые использовались для обстрелов территории еврейского государства. Палестинские радикальные группировки с десятого мая выпустили из сектора Газа по Израилю более четырех тысяч ракет. Около 90% снарядов были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Главы МИД Германии, Чехии и Словакии, находящиеся с визитом в Израиле, посетили город Петах-Тиква, и непосредственно жилое здание, которому был нанесен значительный ущерб ракетными обстрелами из сектора Газа.За время обострения конфликта погибли не менее 12 израильтян и свыше 250 палестинцев.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил обеспокоенность ростом числа жертв среди гражданского населения и отметил, что Берлин поддерживает международные усилия по достижению перемирия.

Хайко Маас, глава МИД ФРГ:

"Я прибыл сюда, чтобы заверить вас в нашей солидарности. В последние дни мы подчеркивали и будем продолжать делать это в будущем, что Израиль имеет право защищаться от таких массированных и неприемлемых нападений".

В среду израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что готов продолжать наносить авиаудары по сектору Газа до тех пор, пока не будет достигнута цель осуществляемой боевой операции, а именно обеспечены спокойствие и безопасность граждан страны.

Тем временем источники в Египте, который традиционно выступает посредником между Палестиной и Израилем, сообщили ряду СМИ о том, что в течение суток может быть объявлено о режиме прекращения огня. Со всеми сторонами конфликта ведут переговоры и представители ООН, сообщил генсекретарь организации Антониу Гутерриш.