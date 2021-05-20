Женская доля в период пандемии

Мы встретились с министром по вопросам гендерного равенства Франции Элизабет Морено. Дочь иммигрантов из Кабо-Верде, она поднялась по социальной лестнице и стала влиятельным бизнес-лидером в технологическом секторе. Новичок в политике, прошлым летом она была назначена министром по вопросам гендерного равенства, многообразия и равных возможностей.

Анн Девино, Euronews: "Сегодня ваша главная миссия - бороться с дискриминацией. Пандемия усилила неравенство и дискриминацию. На женщинах это отразилось особенно. Что вы делаете в этой чрезвычайной ситуации?"

Элизабет Морено: "В связи с вашим вопросом на ум приходит цитата Симоны де Бовуар, которая сказала, что для регресса в правах женщин, с таким трудом завоеванных прав, достаточно политического, экономического или религиозного кризиса. Именно это и произошло во время пандемии.

Женщины оказались на переднем крае кризиса, поскольку именно они занимают такие важные рабочие места, как в сфере здравоохранения. Они ухаживают за пожилыми людьми в домах престарелых. Они занимаются образованием, они занимаются распространением, они занимаются уборкой.

И они, как вы также сказали, стали первыми жертвами, потому что, когда был объявлен карантин, именно они были теми, кто по возможности, работал на дому, занимался домашними заданиями с детьми и в то же время работой по дому.

Работая в мире технологий, я всегда считала, что технологии - это мощный инструмент, позволяющий женщинам иметь большую гибкость и лучший баланс между личной и профессиональной жизнью. Но в то же время они могут заманивать женщин в ловушку. Заниматься домашними делами и работать так, будто вы находитесь в офисе, - это невыносимое психическое давление.

Мы должны сделать мир после ковида более инклюзивным и более эгалитарным, не только в правах, но и в инструментах, которые предоставляются женщинам для расширения их возможностей".

Euronews: "Я хотела поговорить с вами о проблеме домашнего насилия. Карантинные ограничения привели к драматическим последствиям. Как, по-вашему, Франция выглядит на фоне других европейских стран? Лучше ли здесь ситуация, чем у других?"

Элизабет Морено: "Насилие сегодня убивает, оно убивает физически, оно убивает мечты, оно убивает амбиции. В 2019 году мы запустили серию консультаций по проблеме домашнего насилия, на основе которых было разработано 46 конкретных и практических мер. Например, места размещения для экстренного приема женщин, пострадавших от насилия, браслеты против приближения, чтобы агрессоры держались подальше от своих жертв".

Euronews: "Кстати о браслетах против приближения, в Испании, например, они существуют уже более десяти лет. Франция все-таки сильно опаздывает?"

Элизабет Морено: "Вы правы. Эти браслеты были введены во всех юрисдикциях Франции в конце прошлого года. Сейчас май. Нужно время, чтобы все встало на свои места. Несколько лет назад домашнее насилие относилось к числу рядовых происшествий. Еще несколько лет назад мы не обучали 70 тысяч полицейских специальным методам борьбы с домашним насилием. Еще несколько лет назад судьи не были столь активны в решении вопросов домашнего насилия. Еще несколько лет назад общество в целом считало, что домашнее насилие - это частное дело, которым не стоит заниматься".

Euronews: "Я также хотела бы поговорить о мире бизнеса, который вы хорошо знаете. Национальное собрание недавно приняло законопроект о введении квот в компаниях с численностью сотрудников более тысячи человек. Квоты, навязанные силой. Неужели нет другого решения?"

Элизабет Морено: "Этот закон включает в себя несколько мер. Вы упомянули о количественных показателях для компаний с численностью сотрудников более тысячи человек, которым будет предложено иметь более 30% женщин на руководящих должностях. Но я также хотела бы подчеркнуть, что этот закон касается не только квот.

Мы также собираемся работать над высшим образованием, чтобы привлечь больше женщин к профессиям, где их очень мало, в таких сферах как наука, технологии и инженерия. В цифровом секторе профессиональные возможности сегодня экспоненциальны. И женщины упускают эти возможности. Во Франции всего 12% женских стартапов, 12%"".

Euronews: "На этой неделе отмечался Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией. Ассоциации осуждают серьезное отступление от прав ЛГБТ в нескольких европейских странах - Венгрии, Польше, а также во Франции. На Францию указывают за ее бездействие. Что вы на это отвечаете?"

Элизабет Морено: "Мы осуществили 42 действия, направленных на борьбу за признание прав людей-ЛГБТ+, за обеспечение им реального доступа ко всем этим правам, на борьбу против ненависти и дискриминации, жертвами которых они становятся, и на улучшение их повседневной жизни. Мы хотим, чтобы завтра женщины в лесбийских парах, а также одинокие женщины имели доступ к репродукции с медицинской помощью.

Если при всех этих мерах Франция не считается проактивной, я считаю это несправедливым. Когда у Польши появилась эта немыслимая идея о введении районов без ЛГБТ+, мы отреагировали. Мы обратились в Европейский Союз с просьбой о санкциях, потому что Евросоюз - это также ценности, которые мы должны нести и разделять вместе".

Euronews: "Как женщина иммигрантского происхождения, вы лично столкнулись с этой дискриминацией. Как вы реагировали на это?"

Элизабет Морено: "Я столкнулась со всеми видами дискриминации, которые только можно себе представить. Всеми. Я женщина, я чернокожая, я иммигрантка, у меня инвалидность. Я не буду рассказывать вам обо всех травмах и унижениях, которые я пережила, потому что я такая, какая есть. И в то же время мне повезло вырасти в стране, где я смогла воспользоваться преимуществами республиканской школы. И где я поднялась на то место, которое занимаю.

Мои родители никогда не могли подумать, что такое возможно. Я никогда не думала, что это возможно. Потому что люди вроде меня находятся в состоянии постоянной самоцензуры, ведь они так часто слышат, что это не для них, "кем ты себя возомнил?", "оставайся на своем месте". Некоторые сдаются. Мне повезло, что вокруг меня были люди, которые сопровождали меня, которые протягивали мне руку помощи, которые помогали мне, и что я заняла такое место. Это именно то, что я хочу сделать для других".