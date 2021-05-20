Руководство ЕС достигло соглашения о введении сертификатов вакцинации

Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения о введении в Евросоюзе сертификатов о вакцинации от коронавируса ("зелёных паспортов").

Предполагается, что документ будет существовать в цифровой форме и содержать сведения о перенесённом Covid-19, отрицательных тестах на коронавирус или о вакцинации.

Также в четверг одобрено предложение разрешить въезд в ЕС иностранцам, которые за две недели до этого прошли вакцинацию от коронавируса. Однако это должны быть только вакцины, одобренные ЕС и ВОЗ. Российские и китайские препараты в этот список не входят.