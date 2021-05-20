Блинкен и Лавров готовят почву для саммита Россия-США

Подготовить почву для саммита Россия-США и попытаться положить конец "нездоровому климату", сложившемуся в отношениях Москвы и Вашингтона за последние годы, - с такой целью Энтони Блинкен и Сергей Лавров провели в Рейкьявике первую двустороннюю встречу. Она состоялась на полях проходящего в исландской столице в среду и четверг Арктического совета. Стороны назвали двухчасовые переговоры "конструктивными" и "честными".

"На наш взгляд, если лидеры России и Соединенных Штатов смогут работать вместе, сотрудничать, то наши народы, мир в целом станет более безопасным и более надежным местом. Это то, к чему мы стремимся", - заявил Блинкен.

В ходе встречи глава Госдепартамента выразил обеспокоенность состоянием здоровья оппозиционера Алексея Навального и военным присутствием России на территории Украины и у её границ.

"Мы готовы обсуждать все без исключения вопросы, - заявил в свою очередь глава российского МИД, - при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе".

Тет-а-тет между Джо Байденом и Владимиром Путиным может состояться в июне в одной из европейских стран. Эта идея была выдвинута Белым домом в прошлом месяце, но она до сих пор не была публично согласована. Российские СМИ предложили Швейцарию в качестве наиболее вероятного места проведения встречи.