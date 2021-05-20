Британия: "День чёрного фунта"

В своём лондонском книжном магазине Эми собрала на полках истории, знакомые и любимые с детства:

- Вот это - "Маленькие лидеры". Это один из наших бестселлеров для детей любого возраста, они могут черпать в этой книге вдохновение, воодушевляться примером героев.

Персонажи этих детских книг - представители самых разных слоёв населения со всех уголков нашей планеты.

В прошлом году пандемия вынудила Эми закрыться, но "День чёрного фунта" пришёл на помощь.

Эми Фелоун, владелица магазина Round Table:

За очень короткий период времени продажи выросли на 150%-200%, это было просто ошеломляюще. У нас ведь небольшой магазин и небольшая команда, и чтобы выполнить все заказы, потребовались немалые усилия. Мы очень старались.

- Но вы ведь справились?

- Да, наилучшим образом.

"День чёрного фунта" - инициатива движения по помощи чернокожим предпринимателям. Она родилась прошлым летом во время апогея протестов Black Lives Matter. Сторонников и сочувствующих BLM призвали в первую субботу каждого месяца просматривать каталоги и тратить немного денег на предприятия представителей этнических меньшинств.

Идея принадлежит рэперу Суисс (Swiss), участнику хип-хоп группы So Solid Crew, который вырос здесь, на юге Лондона.

_ - Я понял: здесь не так много бизнеса принадлежит чернокожим людям. Каждый из них знает, что у нас есть системные проблемы в стране, у нас меньше возможностей для раскрутки"._

Исследования British Business Bank показывают, что представители этнических меньшинств владеют в Великобритании лишь одним из 20 малых предприятий. А венчурные вкладчики, чей капитал предназначен для финансирования стартапов, говорят, что владельцы "чёрного бизнеса" получают только 1,5% инвестиций.

_- Я просто сказал себе: "А что, если у нас был бы "День чёрного фунта"? День, когда мы все проявляем солидарность с бизнесом чёрных и помогаем им участвовать в строительстве нашей экономики.

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- Вот уже почти год твоей инициативе. Она работает?

- Все прошло отлично. От идеи, родившеся в моей голове, когда я был за рулём, до объявления в Инстаграме, а затем и в "Нью-Йорк Таймс" - это просто фантастика!

- И где ты хочешь продолжать?

- В любой точке планеты, где чернокожие считаются меньшинством и находятся в невыгодном экономическом положении. "День чёрного фунта" может работать и там.

Джойселин Мэйт - одна из тех, кому помогла инициатива. Она знала, что её бизнес по уходу за волосами имеет огромный потенциал, но на голом энтузиазме пробиться было очень трудно

- У нас не было сети, чтобы мобилизовать друзей и семью. У нас не было родителей, которые могли бы дать нам денег на наш бизнес, у нас не было богатых дядюшек и тетушек, - говорит Джойселин, - В первый "День чёрного фунта мы заработали больше денег, чем когда-либо, и это приносит нам пользу по сей день. Мы очень благодарны".

С ростом прибыли растут и амбиции предпринимателей. AFROCENCHIX - так назвала Джойселин свой стартап.

- Мы хотим вести бизнес в Африке. Мы хотим бросить якорь и в Америке. Мы хотим, чтобы наша продукция попала в руки как можно большего числа семей.

Воспользовавшись помощью венчурного капитала, AFROCENCHIX своим примером прокладывает путь и другим.